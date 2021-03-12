Памятники наскального искусства Кузбасса могут войти в список ЮНЕСКО

Скалу с высеченными на ней древними изображениями на берегу Томи впервые осмотрел июле 1721 году выдающийся немецкий исследователь Даниэль Готлиб Мессершмидт. Фото: Музей-заповедник "Томская Писаница"

В 2021 году кузбасский музей-заповедник «Томская писаница» празднует выдающуюся дату - 300 лет научного изучения памятника наскального искусства Томская писаница. В числе праздничных мероприятий, посвященных этой дате, - выставка «Память тысячелетий на скалах» и круглый стол по вопросам сохранения памятников наскального искусства Кузбасса и возможностям создания на их основе достопримечательных мест с перспективой их дальнейшего включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июле 1721 года выдающийся немецкий исследователь Даниэль Готлиб Мессершмидт, руководитель первой экспедиции по изучению Сибири, организованной по указу Петра I, осмотрел скалу с высеченными на ней древними изображениями на берегу Томи, в устье речушки Писаной. «Писаный камень» уже в то время был достопримечательностью; первое его описание появилось в Хронографе 1630 года. За прошедшие столетия усилиями многих исследователей в Притомье открыты и другие писаницы, скопированы сотни древних образов, установлены периоды их создания, интерпретированы сюжеты, осуществляется деятельность по сохранению и использованию.

Писаницы на береговых скалах Томи в совокупности с живописным природным окружением и другими археологическими памятниками представляют собой уникальный культурный ландшафт, имеющий выдающуюся значимость не только для нашего региона и страны, но и для всей мировой культуры, а значит, заслуживают продвижения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Торжественное открытие выставки и круглый стол пройдут 16 марта 2021 года по адресу: Кемерово, пр. Советский, 58. Открытие выставки - в 13.00. Круглый стол начнет работу в 13.30.

Мероприятия стали возможны при поддержке администрации правительства Кузбасса, парламента Кузбасса, министерства культуры и национальной политики Кузбасса, Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства.