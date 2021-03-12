Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объему портфеля ипотечных кредитов по итогам 2020 года. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Размер портфеля ипотечных кредитов Уралсиба на 1 января 2021 года составил 89,7 миллиарда рублей, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с началом 2020 года. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» «ВВВ+.ru». Региональная сеть продаж финансовых продуктов банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.

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