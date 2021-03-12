Два человека погибли в ДТП под Новокузнецком

Лобовое столкновение произошло на трассе под Новокузнецком Фото: Пресс - служба ГУ МВД России по Кемеровской области

На дороге в обход Новокузнецка 12 марта, около 11 часов дня, произошло ДТП, в котором погибли два человека. Лобовое столкновение случилось на 8-м километре трассы.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Карина» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с автомобилем «Тойота Рав4».

- В результате происшествия погибли водитель «Тойоты Карины», 1990 года рождения, и его пассажирка 1998 года рождения. Водитель «Тойоты Рав4» получил травмы, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции отмечают, что ДТП произошло в условиях снегопада и плохой видимости.

- Сложные погодные условия добавляют риск создания аварийных ситуаций на дороге, снижается расстояние видимости, а значит, водителям и пешеходам необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности, - прокомментировали ДТП в пресс-службе силового ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

- По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - уточнила ведомственная пресс-служба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столкнулись 17 машин: в полиции сообщили подробности массового ДТП в Кузбассе

В полиции сообщили подробности массового ДТП в Кузбассе. (подробности)

Один человек погиб и двое пострадали в жестком ДТП в Кузбассе

Страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, а еще двое оказались на больничной койке, произошло в Кузбассе. (подробности)

В Кузбассе произошло два ДТП на железнодорожных переездах

В Кемеровской области с начала 2021 года на железнодорожных переездах произошли два ДТП. В авариях участвовали легковые автомобили. (подробности)