Прокуратура назвала виновных в обрушении крыш домов в Мысках

В конце января в Мысках рухнули крыши двух многоквартирных домов. Фото: пресс - служба администрации города Мыски.
Прокуратура завершила проверки после обрушения в конце января 2021 года крыш двух многоквартирных домов в Мысках. Ведомство назвало причины и виновных в происшествиях.
В первую очередь вина лежит на управляющий компании - Муниципальном унитарном предприятии Мысковского городского округа «Томуса». Она халатно отнеслась к своим обязанностям и не очистила кровли от снега и образовавшейся наледи, толщина которых достигала 30 см.
- Прокурор внес руководителю управляющей организации представление и потребовал устранить нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Представление находится на рассмотрении, - сообщили в пресс - службе областной прокуратуры.
Кроме того, два протокола об административном правонарушении в отношении управляющей компании составило Новокузнецкое отделение Госжилинспекции. Предприятие должно будет выплатить штраф на общую сумму 600 тысяч рублей.
Однако в ходе проверки прокурор дал оценку и работе самой инспекции. Оказалось за весь прошлый и начало нынешнего года она ни разу не проверила, как управляющая компания выполняет свои обязательства. В связи с этим прокурор внес руководителю ведомства представление.
Еще одно представление было вынесено заместителю главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и строительству за отсутствие контроля за муниципальным имуществом. Ведь две квартиры в пострадавших домах являются принадлежат городу, и переданы жильцам по договору социального найма.
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