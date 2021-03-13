Погода на 13 марта 2021 в Кузбассе: что обещают синоптики

В большинстве регионов области ожидаются снег и метели Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в субботу 13 марта в Кузбассе обещает быть совсем не весенней. По прогнозам синоптиков, ночью температура будет опускаться до -20 градусов. Лишь в некоторых регионах области столбики термометров опустятся только до – 10.

Днем тоже не стоит ждать тепла. Средняя температура будет около 15 градусов мороза. Да еще и порывистый ветер, скорость которого будет достигать 17 м/сек! Поэтому по ощущениям будет так, будто на улице все – 20.

Ветер будет гонять облака – отсюда и переменная облачность. Так что ночью наблюдать за звездами не получится. А днем солнце проглядывать будет лишь изредка.

Снег, метель, гололедицу синоптики обещают и днем, и ночь.

В Кемерово погода будет чуть спокойнее, чем во всей области. Ночью морозец около – 18, а днем не ниже – 12. Скорость ветра по прогнозам не будет больше 14 м/сек. Снег днем обещают небольшой, а ночью скорее всего его не будет вообще. Так что метелей также не ожидается, Но вот гололедицы стоит опасаться и пешеходам, и водителям.