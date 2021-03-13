Кемеровчанам предлагают самим выбрать территории для ремонта

Кемеровчане не первый год выбирают общественные территории, которые требуют ремонта. Фото Полина ПРИЛУЦКАЯ

Какие территории нужно будет отремонтировать в 2022 году смогут решить сами жители Кемерово. Проголосовать можно будет на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Площадка объединяет проекты по формированию комфортной городской среды. Кемеровчанам предложат на выбор десять территорий, требующих ретонт.

— Список из 10 общественных пространств, участвующих в голосовании, уже сформирован, - рассказали в пресс-службе администрации города, - В него вошли скверы, парки, спортивные площадки. В итоге 7 лидеров предстоящего голосования получат преображение благодаря нацпроекту.

Подготовка к голосованию уже идет, а с 14 марта на всех массовых праздничных гуляниях об этой акции кемеровчанам будут рассказывать волонтеры.

Само голосование начнется с 26 апреля, а продлится до 30 мая.

Напомним, объекты для ремонта в 2021 году кемеровчане также определяли самостоятельно, однако делали это на другой онлайн - площадке.