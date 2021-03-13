В Кемерове реогранизуют гимназию

Воспитанников переведут в другой детский сад Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове решено реорганизовать гимназию № 42, которая находится в Лесной Поляне. Информация для родителей появилась на сайте учебного учреждения.

Реогранизация заключается в том, что от школы отделяется садик и он прекращает свое существование. Родителям сообщается о необходимости перевести своих детей в другое учебное заведение.

- В связи с решением Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Кемерове от 10 февраля 2021 года начата реорганизация Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 42 путем выделения из него муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 42 "Детский сад комбинированного типа", - так объясняются причины изменений на сайте учебного учреждения.

После отделения детский сад №42 присоединят к МАДОУ № 5 «Детский сад комбинированного вида». В него и будут переведены ребятишки.