После падения снега на женщину в Кузбассе возбудили уголовное дело Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Прокуратура Междуреченска возбудила уголовное дело после того, как на одну из горожанок обрушился снег с крыши.

Возбуждению уголовного дела о халатности предшествовала проверка. Ее назначили после того, как 7 февраля 2021 года на одну из местных жительниц с крыши Дворца Культуры, что в городе Междуреченске, сошел снег. Женщина получила травмы и

- Прокуратурой города выявлены нарушения при эксплуатации и обслуживании зданий и сооружений объектов социально-культурного назначения: снег своевременно не был убран с кровли здания, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Результаты проверки не заставили себя ждать. Так, прокурор города внес директору МБУК Дворец Культуры «Распадский» представление. Он потребовал выявить причины и условия, способствовавшие нарушениям. Одно должностное лицо привлечено к ответственности.

- Прокурор Междуреченска вынес постановление и направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц, в действиях которых усматриваются признаки халатности, - отметили в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе на пенсионерку рухнул снег с ледяными глыбами

В Кузбассе на пенсионерку с крыши рухнуло несколько тонн льда и снега. Женщина получила серьезные травмы - она находится в больнице в состоянии средней тяжести. (подробности)