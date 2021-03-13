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Коронавирус Covid-1913 марта 2021 7:21

Два пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе

Одной из умерших было 85 лет
Екатерина РОМАНОВА
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Два пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На двух человек выросла печальна статистика по ситуации с коронавирусом. Еще два жителя региона, заразившиеся ковидом, умерли.

- Мужчина 1962 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID 19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком, - сообщает оперштаб региона. - У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

Общее число умерших с середины марта достигло 578 человек.

Вместе с этим, еще у 59 кузбассовцев за минувшие сутки тесты на коронавирус выдали положительный результат. Теперь общее число заболевших достигло 32 434 человек.

Растет и положительная динамика: еще 57 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус, выздоровели. Таким образом, 31 507 человек вылечились от коронавируса с начала пандемии.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.

Коронавирус в Кузбассе