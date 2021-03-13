Сколько кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В оперативном штабе региона сообщили актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе.

Так, сразу у 59 кузбассовцев за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился, и теперь общее число заболевших составляет 32 434 человек. Вместе с этим выросло и число тех, кто преодолел болезнь и выздоровел. За сутки этот список пополнили еще 57 кузбассовцев. Таким образом, с начала пандемии 31 507 человек вылечились от коронавируса.

Увы, выросла и печальная статистика: еще два пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались.

- Мужчина 1962 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID 19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком, - сообщает оперштаб региона. - У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

Общее число тех, для кого заболевание оказалось фатальным, достигло 578 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.