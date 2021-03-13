В 19 территориях Кузбасса за сутки выявили новые случаи коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Кузбассе коронавирус подтвердился еще у 59 жителей региона – такие данные приводит оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания оказалось в Новокузнецке: здесь сразу у 20 человек подтвердился коронавирус. В Новокузнецком муниципальном районе – один новый заболевший. С начала пандемии заболели всего 6861 и 490 человек соответственно.

В Кемерове за сутки заболели 11 человек. Общее число заболевших достигло 6367 человек.

В Междуреченске и Топках по три новых случая заболевания. В общей сложности с середины марта заболели 3570 и 312 человек соответственно.

По два человека с коронавирусом выявили в Киселевске., Ленинске-Кузнецком, Осинниках, Беловском и Мариинском муниципальных районах, а также в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах.

По одном новому заболевшему в Белове, Мысках, Прокопьевском, Гурьевском, Чебулинском, Юргинском и Яшкинском муниципальных округах.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 32 434 человек. Среди них 31 507 выздоровевших, причем 57 – за последние сутки.

Число случаев летального исхода достигло 578 человек, о последних двух случаях смерти среди пациентов с коронавирусом стало известно утром 13 марта.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.