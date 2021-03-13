Два самых грязных дня в году пережили жители кузбасского города Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

На улице снег и ветер и, казалось бы, это должно было способствовать снижению концентрации вредных веществ в воздухе, однако 11 и 12 марта оказались одними из самых загрязненных дней в 2021 году.

Ведущий синоптик Новокузнецкой Гидрометеорологической лаборатории сообщила, что в именно эти дни – вопреки субъективным ощущениям – наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации гидрофторида в Центральном, Заводском, Кузнецком, Новоильинском и Орджоникидзевском районах. Подтверждают эти данные и синоптики областного гидрометцентра.При высокой концентрации гидрофторид опасен для здоровья: он оказывает пагубное влияние на ткани легких, работу сердечно-сосудистой системы, может поражать кожные покровы и слизистые оболочки.

Скриншот страницы forecast_nvkz/ в интсаграме

p> Новокузнецкий синоптик отметила, что превышение было зафиксировано приборами, однако оно не было заметно глазу. «Зимой, при антициклоне, народ в соцсетях кричит, что мы все умрем. Вопрос к жителям Новокузнецка, почему ни вчера, ни сегодня я не вижу таких комментариев? Где они? Или я плохо искала? Народ, 11 и 12 марта 2021, наверное, одни из самых загрязненных дней за 2021 год. Это я к чему, к тому, что почему-то, вы считаете, что ваше субъективное ощущение, лучше показывает загрязнение воздуха, чем приборы».

При этом синоптик отметила, что для нее самой 12 марта по ощущениям – так же, как и для большинства горожан – был просто холодным и свежим днем.