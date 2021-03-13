Видео ДТП в Новокузнецке: легковушку выбросило на трамвайные пути. ФОТО: кадр видео instagram.com/dtp_42kuzbass/

Дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей произошло утром 13 марта в Новокузнецке.

Очевидцы разместили в социальных сетях видео последствий дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром 13 марта. Согласно данным камер наблюдения, ДТП произошло около 09.20 на кольце Советской площади, аккурат на выезде, под железнодорожным мостом. На кадрах видно, как один их автомобилей, пройдя кольцо, заехал под мост. Неожиданно машину занесло в сторону, она остановилась и развернулась поперек дороги. Водитель, ехавший следом, не успел затормозить и врезался в машину. При этом второй автомобиль от удара выбросило на трамвайные пути.

В считанные минуты на кольце образовалась пробка, также оказалось перекрытым движение трамваев их Кузнецкого района в сторону Центрального. На месте работали сотрудники МЧС и полиции.

Последствия аварии очевидцы сняли на видео. О возможных пострадавших сообщений нет. обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции. Движение было восстановлено в течение 20 минут.