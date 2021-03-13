От ожирения страдает порядка 60 процентов кузбассовцев

Врачи бьют тревогу: с каждым годом становится все больше людей с избыточной массой тела. Сколько кузбассовцев страдает ожирением и достаточно ли двигаются жители нашего региона, рассказали в Кемеровостате.

Исследования, какой процент жителей Кузбасса страдает от ожирения, специалисты провели в преддверии Международного дня диетолога. Как оказалось, больше всего мужчин, страдающих от избыточной массы тела и имеющих индекс массы тела 25-30 в возрасте старше 19 лет – 38,5 процентов, а среди женщин – 31 процент. От ожирения 1, 2 и 3 степени страдают 22,6 процента мужчин старше 19 лет и 29,3 процента женщин. Похвастаться нормальным телосложением могут 35,4 процента мужчин и 33,8 процента женщин.

Ожирение среди взрослых. ФОТО: инстаграм Кемеровостата.

Среди детей 3-13 лет 10,4 процента худощавых, а к 18 годам их остается лишь 2,7 процента. Среди малышей 37,6 процента тех, у кого избыточная масса тела, однако к 18 годам таковых остается лишь 1,1 процент. При этом вырастает доля тех, у кого нормальное телосложение: с 50,1 процента в 3-13 лет до 89,2 процентов в 14-18 лет.

Ожирение среди детей. ФОТО: инстаграм Кемеровостата.

Отметил, что больше всего физически активны женщины: высокий коэффициент физической активности у 66,3 процента представительниц прекрасного пола, а среди мужчин – лишь у 60,2 процента. Средняя подвижность у 32,1 процента женщин и 37,2 процента мужчин. При этом 2,6 процента мужчин и 1,6 процента женщин ведут малоподвижный образ жизни.

Подвижность Кузбассовцев. ФОТО: инстаграм Кемеровостата.

СПРАВКА КП:

Индекс массы тела рассчитывается по формуле: ИМТ = масса тела в килограммах : рост в метрах. Нормой считается ИМТ 18,5 – 24,9. Предожирение – 25,0-29,9. Ожирение – выше 30,0.