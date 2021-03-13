До -31 градуса опустится температура воздуха в Кузбассе ночью Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

До -26…-31 градусе похолодает в Кузбассе в ночь на 14 марта. Синоптики предупреждают о резком похолодании.

В ночь на 14 марта кузбасские синоптики прогнозируют температуру воздуха от -18 до -23 градусов. При прояснениях она может опускаться до -26…-31 градуса. В Кемерове ожидается от -21 до -23 градусов. в отдельных районах пройдет небольшой снег, метели. Порывы юго-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Днем воздух на территории области прогреется до -8-13 градусов. Однако местами будет намного теплее. Например, по югу области ожидается лишь -1…-6 градусов. А вот в областном центре синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов мороза. Вероятность осадков невелика, местами возможна дымка.

Кстати, 14 марта в Кузбассе будут проходить праздничные гулянья в честь Масленицы. Обязательно одевайтесь потеплее, отведайте блинков и порадуйтесь тому, что весна уже вовсю вступает в свои права.