Легковушка протаранила автобус с надписью «Дети» в Кузбассе. ФОТО: инстаграм, "ЧП/ДТП Новокузнецк"

Иномарка врезалась в автобус ПАЗ, на борту которого была надпись «Дети». В результате ДТП двух малышей доставили в больницу.

22-летняя водитель автомобиля Toyota Carina ехала по автодороге «Калтан - Малиновка». Вместе с ней в машине находилась 17-летняя девушка и два маленьких ребенка – мальчики в возрасте 10 месяцев и одного года. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

В это же время навстречу иномарке двигался автобус ПАЗ – именно в него и врезалась иномарка. К счастью, в оранжевом автобусе с надписью «Дети» пассажиров не было. А позже фото и видео с места ДТП появилось в соцсетях.

- В результате ДТП за медицинской помощью обратилась водитель легкового автомобиля и ее 17-летняя пассажирка, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Также на обследование в больницу направлены два мальчика, одному из которых один год, другому 10 месяцев, находившиеся в детских удерживающих системах в автомобиле Toyota.

В Госавтоинспекции также отметили, что при предварительном осмотре травмы у малышей не были диагностированы. Однако их направили в больницу, чтобы убедиться в том, что дети не пострадали.

Иномарку смяло об автобус. ФОТО: инстаграм, "ЧП/ДТП Новокузнецк"

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Пока же предварительной причиной ДТП специалисты называют то, что девушка выбрала небезопасную скорость и не справилась с управлением.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения, не совершать резких необдуманных маневров, а также выбирать скорость, исходя из конкретных дорожных условий.