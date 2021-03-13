Новокузнецк вошел в десятку городов с самым высоким ростом цен на квартиры Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Вторичное жилье по-прежнему пользуется большим спросом на рынке недвижимости. Согласно рейтингу, который составили специалисты рынка недвижимости, и Новокузнецк, и Кемерово вошли в топ-50 городов с наиболее быстрым ростом цен за январь и февраль 2021 года. Такие данные приводит «РБК-Недвижимости».

Согласно данным рейтинга, Новокузнецк находится на восьмой строке. В январе здесь один квадратный метр жилья стоил 40 683 рубля, а уже в феврале – на 3, 27 процента дороже – 41 012 рублей. При том, что в феврале 2020 года стоимость одного «квадрата» составляла 37 984 рубля. За годе же рост цены составил 10,61 процента.

В Кемерове жилье дороже, чем в Новокузнецке, однако цены растут не так быстро. В январе 2021 года один «квадрат» стоил 48 722 рубля, а в феврале подорожал на 9,33 процента, а цена составила 49 852 рубля. За год стоимость квадратного метра выросла на 9,33 процента. Областной центр занимает 20-ую строку рейтинга.

Ближайшие соседи Кузбасса – Томск, Барнаул, Красноярск и Новосибирск – также вошли в рейтинг. При этом Томск находится на 12 строе рейтинга со стоимостью одного «квадрата» вторичного жилья в 61 658 рублей и ростом стоимости на 11,32 процента за год. Красноярск – на 19 месте. Здесь в январе цена метра была 63 738 рубля, а в феврале стала 65305 рулей –на 2,46 процента больше.

Барнаул на 24-ом месте. За год здесь цена квадратного метра выросла с 48 059 до 51 889 рублей, а потом – за февраль – еще на 2,09 процента, до 52 975.

В Новосибирске цены также растут медленнее, чем в Кузбассе. За год – на 9,08 процента: с 66 467 рублей в январе 2020 года до 71 249 в январе 2021 года. А в феврале стоимость квадратного метра составила 72 499, что на 1,76 процента вышел, чем месяц ранее.