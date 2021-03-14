Погода в Кузбассе на 14 марта 2021 года: синоптики дали прогноз погоды на Масленицу Фото: Олег УКЛАДОВ

Воскресенье в Кузбассе обещает быть прохладным и временами солнечным. Синоптики дали прогноз погоды на 14 марта в Кузбассе.

В воскресенье, 14 марта, в Кузбассе пройдет Масленица. Многие кузбассовцы собираются достойно проводить зиму и встретить весну, приняв участие в гуляньях. Главное, чтобы погода не подвела. И, согласно прогнозам синоптиков, она не подведет. Так, днем 14 марта в регионе ожидается от -8 до -13 градусов. При этом в областном центре столбики термометров поднимутся до -10…-12 градусов, а по югу региона будет еще теплее – до -1…-6.

Если ночью в отдельных районах был небольшой снег и метели, то днем в большинстве территорий будет переменная облачность, а вероятность осадков будет очень небольшой. Местами возможна изморозь и дымка.

Также синоптики обещают слабый юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, и лишь местами возможны порывы до 14 метров в секунду.