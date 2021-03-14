В Кемерове и Новокузнецке сильно подорожали «однушки» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты рынка недвижимости посчитали рост цен на самые популярные квартиры – однокомнатные – и назвали города, где они подорожали сильнее всего. Оба крупнейших в Кузбассе города вошли в рейтинг городов с наиболее подорожавшими квартирами.

При составлении рейтинга специалисты использовали данные по стоимости одного квадратного метра в однокомнатной квартире за октябрь и декабрь 2020 года. Как оказалось, в Кемерове стоимость одного «квадрата» за это время выросла на 2,42 процента и составила 47 808 рублей. А в Новокузнецке – на 1,83 процента и составила 39 655 рублей. При этом Кемерово находится на 26 строке рейтинга, а Новокузнецк – на 39-ой. Такие данные приводит РБК.

Больше всего – на 7,58 процента – выросла цена на метр в однушке в Калининграде: здесь за него нужно заплатить 67 763 рубля. Самый незначительный рост цены – на 0,34 процента – отмечаен в Махачкале, где один квадрат стоит 37 918 рублей. А вот во Владивостоке цена даже упала на 0,39 процента и составила 128 426 рублей.

Наши ближайшие соседи также вошли в рейтинг городов с самыми подорожавшими однушками. Так, Томск занимает 16 место: здесь цена метра выросла на 2,95 процента и составила 61 045 рубля. В Барнауле один «квадрат» Стоит 54 341 рубль, что на 2,57 процента больше и ставит город на 24 место рейтинга.

Новосибирск на 31 строке рейтинга. Цена метра в однокомнатной квартире выросла на 2,19 процента и составила 73 595 рубля.