Жительница Кузбасса 12 раз переводила деньги псевдобанкиру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе женщина 12 раз переводила деньги псевдобанкиру. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка.

В Прокопьевске в отдел полиции обратилась 42-летняя горожанка и сообщила, что стала жертвой мошенников. Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный и сообщил, будто с ее счета мошенники хотят списать денежные средства. Под предлогом сохранности средств собеседник убедил жительницу Прокопьевска в необходимости как можно скорее перевести деньги на «безопасные ячейки». Та, поверив мошеннику, 12 раз переводила на указанные счета все свои сбережения. Только после того, как неизвестный перестал отвечать на звонки, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

-В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Следователем ОМВД России по городу Прокопьевску возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Согласно санкциям мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.