Еще две смерти пациентов с коронавирусом зафиксированы в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе на утро 14 марта зафиксировано еще две смерти пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

-У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Крапивинском районе. У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщили подробности специалисты.

Таким образом, число летальных случаев в регионе достигло 580.

На утро 14 марта стало известно, что заболело еще 57 человек, выздоровело 54 пациента. Всего в регионе медицинскую помощь получают 350 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1418 человек.