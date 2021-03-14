Еще 57 кузбассовцев заболели коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе еще у 57 человек диагностирован коронавирус. Всего же за год заболел 32 491 житель региона.

Также со сводки оперштаба на утро 14 марта стало известно, что выздоровело 54 пациента, а за все время уже 31 561 человек покинул медицинские стационары.

К сожалению, продолжает расти статистика летальных случаев. За минувшие сутки скончалось еще два человека.

-У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Крапивинском районе. У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщили подробности специалисты.

Всего же за 12 месяцев, с момента первого случая заболевания в Кузбассе, умерло 580 пациентов.

Медицинскую помощь сейчас получают 350 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1418 человек.