Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал территории, где были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Специалисты опубликовали сводку по ситуации с инфекцией в регионе на утро 14 марта.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 15, Новокузнецк – 12, Междуреченск и Мыски – по пять, Анжеро-Судженск и Осинники – по три, Белово, Юрга и Гурьевск – по два, Березовский, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Таштагольский район, Кемеровский, Топкинский и Яшкинский муниципальные округа – по одному, - сообщили в штабе.

Всего же с начала пандемии в Кузбассе заболел 32 491 человек. Выздоровел 31 561 пациент, в том числе, 54 – за прошедшие сутки. Также за сутки умерло два жителя региона, а всего с весны прошлого года - 580.

На данный момент медицинскую помощь получают 350 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1418 человек.