Кузбассу выделено более 202 миллионов рублей на погашение долгов по зарплате на шахте «Алексиевская» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбассу выделено более 202 миллионов рублей на погашение долгов перед уволенными, а также действующими работниками шахты «Алексиевская». Об этом сообщили в Правительстве России 13 марта.

В Правительстве РФ сообщили о выделении из резервного фонда бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам четырех регионов - Республике Алтай, РеспубликиеТыва, Новосибирской области и Кузбассу. Последний получит средства на погашение задолженности перед сотрудниками шахты-банкрота «Алексиевская».

- Минфину России для предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации бюджету Кемеровской области – Кузбасса в размере 202916 тысяч рублей для погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам работникам акционерного общества «Шахта «Алексиевская», - сказано в официальном сообщении.

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