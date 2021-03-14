В Правительстве РФ рассказали, куда пойдут первые 2 миллиарда рублей для Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК

В Правительстве России рассказали, на что будут потрачены первые 2 миллиарда рублей, выделенные Кузбассу. Регион их получит в рамках программы социально-экономического развития.

Программа, рассчитанная до 2024 года, предполагает финансирование в размере 51 миллиарда рублей. Первые 2 миллиарда решено было выделить до конца 2021 года. По сообщению кабмина, до 1 миллиарда рублей будет направлено на реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Еще 542,96 миллиона рублей будет направлено на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Также 20 миллионов рублей пойдут на докапитализацию микрофинансовых организаций. Еще 278,36 миллиона рублей регион получит на строительство магистральных водопроводов, 300 миллионов рублей – на строительство комплекса Междуреченской городской больницы.

В срок до 16 марта в Правительство РФ должны быть предоставлены проекты соответствующих распоряжений для их подписания.