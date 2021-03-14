До -4 градусов: В Кузбасс снова возвращается тепло Фото: Мария АНАНОВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 15 марта. Судя по нему, в Кузбасс снова возвращается тепло.

Ночью в понедельник по региону прогнозируется -18…-23градусов, при прояснениях

до -28 градусов. Днем воздух прогреется до -4…-9 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут -21…-23 градуса, днем будет -7…-9 градусов. Как и в целом по области, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и с порывами до 13 метров. Снега в эти сутки не ожидается.