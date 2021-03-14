Житель Кузбасса цинично обворовал 71-летнюю старушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе мужчина цинично обворовал 71-летнюю старушку. Жертва преступления приходилась злоумышленнику родной бабушкой.

В январе этого года в полицию Ленинска-Кузнецкого обратилась пенсионерка и рассказала, что ее 26-летний внук похитил из дома телевизор и телефон, а затем скрылся со своей добычей. Сумма причиненного ущерба составила более 11 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого местного жителя. Против него было возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что злоумышленник сдал похищенное имущество в ломбард, а вырученные деньги потратил.

-В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.