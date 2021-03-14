17-летнего подростка две недели разыскивают в Кузбассе. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе разыскивают пропавшего 17-летнего подростка. О нем ничего не известно с 1 марта.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку на Михалочкина Михаила Викторовича 2003 года рождения из города Кемерово .подросток не дает о себе знать с 1 марта 2021 года.

Приметы пропавшего: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в черную укороченную куртку, черное трико, черные кроссовки на белой подошве, черную вязаную шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить на горячую линию ПСО «Лиза Алерт» 8-800-700-54-53 либо по телефону 112.