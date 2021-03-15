Погода в Кузбассе на 15 марта 2021 года: юго-западный ветер принесет тепло Фото: Мария АНАНОВА

В понедельник, 15 марта, кратковременные морозы, поселившиеся в регионе, отступят, и на горизонте снова замаячит весна. Прогноз погоды на первый рабочий день недели дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Если прошедшая ночь была холодной – местами по области столбики термометров опускались до отметки -28 градусов, то днем воздух в целом по области прогреется до -4…-9 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается.

В Кемерове днем ожидается -7…-9 градусов. Как и в целом по области, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и с порывами до 13 метров. Снега в эти сутки не прогнозируется.