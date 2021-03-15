В Кузбассе построили самую длинную башню из блинов в России. Фото: Музей-заповедник "Томская Писаница"

Масленица в Кузбассе оказалась не только широкой, но и, без преувеличения, высокой - в регионе построили самую высокую башню из блинов. Рекорд был официально зафиксирован в музее-заповеднике «Томская писаница».

На «Томской писанице» в этом году Масленицу отмечали сразу два дня, ни один из них не подкачал, однако самое интересное было приготовлено напоследок. В воскресенье, 14 марта, здесь собрали самую высокую блинную башню в стране. Ее высота составила 3 метра и 51 сантиметр! При этом мучную конструкцию приходилось немного поддерживать организаторам праздника, так как из-за своей высоты все время норовила опрокинуться. Диаметр башни с учетом всех блинчиков оказался не менее 20 сантиметров.

Достижение блинопеков из Кузбасса было официально зафиксировано в ходе праздника представителем Книги рекордов России, директору «Томской писаницы» в подтверждение вручили сертификат.

Ну а в заключение праздника в музее на глазах многочисленных зрителей сожгли семиметровое чучело Масленицы.