Следком Кузбасса проверит школу и интернат после жалоб на плохое питание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет Кузбасса проверит информацию о том, что в школе и интернате региона обеспечивалось некачественное питание. В поле зрения специалистов попали два учреждения на севере области.

В регионе разбираются в правдивости сообщений, выявленных в социальных сетях. В частности, говорилось, что в одной из школ в Яйском районе, а также в психоневрологическом интернате в городе Тайге использовались для питания учащихся и постояльцев некачественные крупы.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводятся доследственные проверки, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас следствию предстоит установить, правильно ли доставлялась и хранилась продукция, соответствует ли ГОСТу, а также другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.