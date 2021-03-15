55 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро 15 марта стало известно еще о 55 новых случаях заболевания коронавирусом в Кузбассе. Всего же с начала пандемии заразились уже 32 546 человек.

Также, по данным оперштаба, 53 человека выздоровели и покинули больницы. Всего за год выздоровели 31 614 пациентов.

К сожалению, продолжает расти статистика летальных исходов - скончались еще три пациента.

- У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Прокопьевске. У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Салаире, - сообщили подробности в штабе.

Таким образом, число летальных исходов достигло 583. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1357 человек.