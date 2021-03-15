Оперштаб Кузбасса назвал города и районы с новыми случаями заболевания коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал города и районы, в которых на утро 15 марта были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 15, Анжеро-Судженск – шесть, Белово, Калтан, Мыски, Прокопьевск – по четыре, Междуреченск, Топкинский муниципальный округ – по три, Киселевск, Осинники – по два, Березовский, Полысаево, Юрга, Кемеровский, Промышленновский и Юргинский муниципальные округа, Таштагольский и Беловский районы – по одному.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 32 546 человек. Выздоровело 31 614 пациентов, в том числе 53 – за прошедшие сутки. Также за сутки скончалось три человека, а всего за год 583.

В регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1357 человек.