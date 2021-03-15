Сергей Цивилев сообщил, на что потратят 51 миллиард рублей из федерального бюджета. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, на что будут направлены выделенные из федерального бюджета 51 миллиард рублей. Средства получены на реализацию программы социально-экономического развития региона.

«2 марта президент России Владимир Путин поручил утвердить программу социально-экономического развития Кузбасса до конца месяца. Спустя 4 дня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин приехал в Кемерово и подписал этот документ. Кузбасс получит 51 миллиард рублей из федерального бюджета», - написал глава региона в соцсетях.

Так, 32 миллиарда пойдут на развитие инфраструктуры региона, при этом самым крупным объектом станет транспортный объезд города Кемерово. Всего на его строительство необходимо 42 миллиарда рублей, половину из них вложат частные инвесторы. 6,6 миллиарда рублей пойдут на газоснабжение частного сектора, обновление парка транспорта, ремонт трамвайно-троллейбусной инфраструктуры в Новокузнецке по проекту «Чистый воздух. Также потребителей Куйбышевской котельной переключат на Центральную газовую ТЭЦ. Еще 3,5 миллиарда рублей будет вложено в строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта имени Леонова в Кемерове.

В рамках программы 2,9 миллиарда рублей пойдут на строительство инфраструктуры для инвестпроектов, 3,2 миллиарда вложат в развитие инфраструктуры Шерегеша. Помимо этого, два миллиарда рублей из федерального бюджета направят на переселение из ветхого и аварийного жилья, 1,8 миллиарда - на строительство жилья для детей-сирот. Также в Ленинске-Кузнецком, в Крапивинском и Промышленновском округах модернизируют системы водоснабжения. В районе Чебал-Су в Междуреченске реконструируют дамбу. Новый лабораторный корпус получит Кузбасская инфекционная больница, а в Междуреченске построят многопрофильную больницу. Также в Кемерове отремонтируют корпуса Кузбасского технического университета, а в Новокузнецке появится школа на 1250 мест.