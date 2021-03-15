Жителей Кузбасса поили некачественной водой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе жителей одного из районов поили некачественной водой. Нарушения выявила прокуратура.

Прокуратура Беловского района заинтересовалась сообщениями в средствах массовой информации о некачественной питьевой воде в поселке Каракан Беловского района, в связи с чем специалисты организовали проверку. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора они выехали в поселок и взяли образцы питьевой воды. Позже было установлено, что она не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

-В связи с этим прокурор района внес директору ресурсоснабжающей организации ООО «Энергоресурс» и главе Беловского муниципального района представления, потребовал устранить нарушения закона и решить вопрос об ответственности лиц, их допустивших, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас рассмотрение актов реагирования и реальное устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.