Кузбассовец насмерть сбил сотрудника полиции. Фото: ГУ МВД России по Приморскому краю

Против жителя Кузбасса, насмерть сбившего сотрудника полиции в Приморском крае, возбуждено уголовное дело. Следственный комитет региона устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел во Владивостоке в воскресенье, 14 марта. Легковой автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился 22-летний кузбассовец, сбил инспектора ДПС, находящегося при исполнении служебных обязанностей. В результате полученных травм мужчина скончался в реанимации, у него остались жена и пятилетняя дочь.

Водитель Toyota Prius прошел медосвидетельствование, алкоголя в крови обнаружено не было. При этом было установлено, что в прошлом году он 67 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе, за превышение скорости. По предварительной информации, в момент ДТП он вновь ехал с превышением допустимой скорости движения.

По факту аварии следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональном ведомстве.