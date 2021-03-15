В Кемерове на проспекте Притомском нашли кости мамонта. Фото: Кузбасский краеведческий музей/ Instagram

В Кемерове на проспекте Притомском обнаружены кости мамонта. Редкая находка была сделана во время проведения плановых работ.

В воскресенье, 14 марта, работники кемеровского водоканала при проведении работ на одном из объектов на Притомском проспекте обнаружили кости задней конечности мамонта. Об этом сообщают сотрудники Кузбасского краеведческого музея в своем Instagaram. Сейчас они уже получили находки в свое распоряжение. В дальнейшем находки будут изучены и выставлены в экспозиции музея.

Напомним, что 4 марта в музей были переданы четыре бивня мамонтов, обнаруженные в январе этого года в ходе проведения вскрышных работ на Кедровском угольном разрезе. Примечательно, что последний раз там обнаруживались останки мамонтов в 60-70-х годах прошлого столетия.

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