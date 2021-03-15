Синоптики порадовали кузбассовцев прогнозом погоды на неделю Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра порадовали жителей Кузбасса прогнозом погоды на предстоящую неделю. Судя по всему, в регионе начинает теплеть.

Во вторник, 16 марта по области прогнозируется до -4…-9 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров. День пройдет преимущественно без осадков.

В среду ночью столбики термометров покажут -12…-17 градусов, местами будет до -25. Днем потеплеет до -2…-7 градусов. Ветер за сутки скорости и направления не поменяет, осадков также не ожидается.

В четверг, 18 марта ночью синоптики прогнозируют -10…-15 градусов, местами до -20 градусов. Местами в эти сутки пройдет небольшой снег.

Пятница обещает быть самым теплым рабочим днем на этой неделе. Ночью ожидается -7…-12 градусов, в отдельных районах до -17. Днем воздух прогреется до +3…-2 градусов. Ветер сменит направление с западного на юго-восточное. Его скорость увеличится до 3-8 метров в секунду, местами возможно порывы до 13 метров в секунду. День пройдет преимущественно без осадков.