Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после падения на женщину глыбы снега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело после падения на женщину глыбы снега с крыши. Инцидент произошел в Междуреченске.

По версии следствия, в феврале в Междуреченске снег сошел с крыши местного ДК и травмировал 65-летнюю пенсионерку. Женщину госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у пострадавшей скелетную сочетанную травму. В настоящее время женщина проходит стационарное лечение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- В ходе предварительного следствия будет проведена также строительно-техническая экспертиза, которая установит, надлежащим ли образом осуществлялась очистка крыши от снега и ответственное должностное лицо, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас эксперты проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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