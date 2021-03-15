Крыша жилого дома обрушилась во время чистки снега в Кузбассе. Фото: "Типичное БЕЛОВО"/ vk.com

В Кузбассе во время чистки снега обрушилась крыша одного из жилых домов. Общая площадь повреждения составила около 100 квадратных метров.

К административной ответственности привлекут управляющую компанию из поселка Инской в Беловском районе из-за обрушения кровли дома. После инцидента, который произошел 15 марта, инспекторы ГЖИ провели проверку состояния здания. 13-квартирный одноэтажный многоквартирный дом № 6 по улице Фасадной находится под управлением ООО «Дом-Сервис Инской». Управляющая компания организовала работы по очистке крыши от снега, во время которых произошло обрушение покрытия кровли на площади около 100 квадратных метров.

- В настоящий момент проводится очистка кровли и чердачных помещений от снега и строительного мусора, - рассказали в Госжилинспекции. - Квартиры жилого дома в результате обрушения не пострадали. Администрацией городского округа решается вопрос о временном расселении граждан на период проведения восстановительных работ.

Также сейчас ГЖИ готовит материалы для возбуждения административного дела за управление жилым фондом с нарушением лицензионных требований. Санкции предусматривают штрафы для юрлиц до 300 тысяч рублей.