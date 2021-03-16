Погода в Кузбассе на 16 марта 2021 года: что спрогнозировали синоптики Фото: Евгения ГУСЕВА

Прошла уже половина марта, и весна все активнее хозяйничает в Кузбассе. Какой будет погода 16 марта, рассказали синоптики.

Вторник, 16 марта, обещает быть по-весеннему теплым днем. На территории всего региона воздух прогреется до -4…-9 градусов. вероятность осадков невелика, а на небе иногда будет наблюдаться переменная облачность. Отправляясь на прогулку, смело подставляйте лица ласковому мартовскому солнцу – благо, оно будет радовать жителей региона своими теплыми лучиками.

В Кемерове синоптики прогнозируют от пяти до семи градусов мороза и небольшую облачность.