Десятки открытых колодцев обнаружили в Кузбассе благодаря губернатору. ФОТО: пресс-служба АПК

Внеплановые проверки сетей водопровода и канализации проводятся в Кузбассе. Оказалось, далеко не все люки закрыты крышками.

На прошлой неделе в Ижморском округе ребенок упал в открытый люк колодца. После этого губернатор поручил проверить все колодцы на надежность и безопасность люков.

- В первую очередь необходимо проверить колодцы на территориях школ, детских садов, больниц, театров, магазинов, многоквартирных домов. Каждый незакрытый люк представляет опасность для детей и пожилых граждан. Особенно сейчас, когда неприкрытая крышка под снегом практически не видна. Люди не должны страдать из-за нерадивости отдельных управляющих компаний или организаций, - заявил Сергей Цивилев.

Как оказалось, опасения были не напрасными. Так, в Кемерове17 колодцев стояли открытыми, еще у трех люки были повреждены. В Новокузнецке с 1 января специалисты обнаружили 57 открытых колодцев. Причем в 15 случаях об этом сообщали неравнодушные граждане.

Коммунальщики Междуреченска отчитались о том, что во время расчистки от снега было повреждено семь чугунных крышек и пять колодцев ливневой канализации. Однако все они были оперативно восстановлены.

- Глава Ижморского округа Александр Малышко сообщил, что установлены должностные лица, по вине которых оказался не закрыт колодец, куда 9 марта провалился ребенок. К административной ответственности привлечены мастер МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство» и заместитель главы округа по ЖКХ, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Также в пресс-службе отметили, что мальчик при падении не пострадал, и уже на следующий день приступил к занятиям в школе. Проверка же выявила лишь одно нарушение: сдвинутую из-за очистки снега крышку колодца.