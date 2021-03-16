В трех городах и одном районе Кузбасса объявлен режим черного неба Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Кузбассе вновь будет тяжело дышать - об этом сообщает комитет экологии и природных ресурсов Кузбасса. Режим неблагоприятных метеоусловий вводят сразу в трех городах и одном муниципальном округе.

В число городов, где с 15.00 15 марта введен режим неблагоприятных метеоусловий, больше известный среди обывателей как режим «черного неба», попали Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск. Жителям этих городов рекомендуют отказаться от длительных прогулок, занятий спортом на свежем воздухе, а также проветривания квартиры. Предприятиям же рекомендовано сократить промышленные выбросы в атмосферу.

Также в число территорий, где объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, вошел Прокопьевский район.

Отметим, что, по данным комитета, режим неблагоприятных метеоусловий будет отменен 17 марта, в 18.00.