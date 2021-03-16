85-летняя женщина и два мужчины с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще три пациента, у которых ранее тесты на COVID-19 дали положительный результат, не смогли одолеть болезнь и скончались.

- У женщины 1936 года рождения и мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Женщина проживала в Новокузнецке, мужчина - в Осинниках, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемеровском районе.

Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 586 человек.

В общей сложности на утро 16 марта коронавирус подтвердился у 32 596 человек, из них у 50 - за минувшие сутки. С начала пандемии выздоровели 31 663 человека, из них 49 - за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 347 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1228 человек.