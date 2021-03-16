50 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще у 50 жителей Кузбасса тесты подтвердили коронавирус. Об этом сообщает штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

После того как еще у 50 кузбассовцев подтвердился коронавирус, число тех, кому был поставлен этот диагноз, достигло 32 596 человек. Одновременно с этим выросла и положительная статистика: еще 49 жителей Кузбасса, у которых ранее тесты на коронавирус были положительными, выздоровели. И теперь число одолевших болезнь достигло 31 663 челочек. Вместе с этим три пациента с подтвержденным ранее диагнозом скончались.

- У женщины 1936 года рождения и мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Женщина проживала в Новокузнецке, мужчина - в Осинниках, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемеровском районе.

Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 586 человек.

В общей сложности на утро 16 марта коронавирус подтвердился у 32 596 человек, из них у 50 - за минувшие сутки. С начала пандемии выздоровели 31 663 человека, из них 49 - за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 347 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1228 человек.