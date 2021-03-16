Названы города Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Александр БОЙКО

За минувшие сутки в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. Так, еще на 50 человек пополнился список тех, у кого тесты на ковид дали положительный результат.

«Новые заболевшие выявлены в следующих городах: Кемерово - 12, Новокузнецк - семь, Мыски - шесть, Междуреченск - четыре, Белово - три, Анжеро-Судженск - два, Киселевск - два, Осинники - два, Прокопьевск - два, Гурьевск - два, Кемеровский округ - два, Новокузнецкий район - два, Калтан - один, Юрга - один, Промышленновский округ - один, Тисульский район - один», - говорится в сообщении оперштаба.

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 32 596 человек.Кроме того, за сутки выздоровели 49 кузбассовцев, и теперь число одолевших болезнь с начала пандемии достигло 31 663.

Также выросло число случаев смерти. На утро 16 марта скончались три кузбассовца, у которых ранее подтвердился коронавирус. А общее число смертей среди этой группы пациентов достигло 586 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 347 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1228 человек.