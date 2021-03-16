Доходы мэра Новокузнецка за год выросли в несколько раз Фото: Екатерина РОМАНОВА

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опубликовал официальные данные о своих доходах за 2020 год. Как оказалось, в прошлом году его доход увеличился почти в пять раз - в сравнении с 2019-м.

Согласно открытым данным, с 1 января по 31 декабря 2020 года доходы Сергея Кузнецова составили 12 940 006,36 рубля. Для сравнения: в 2019 году градоначальник заработал 2 354 214 рублей. При этом из списка собственности исчезла квартира площадью 114,3 квадратных метра. А вот квартира площадью 110,8 квадратных метра по-прежнему находится в пользовании.

Также в собственности мэра Новокузнецка есть автомобиль Volkswagen Touareg. А вот мотоциклом BMW R NINE T Сергей Кузнецов больше не владеет. Ему на смену градоначальник приобрел Kawasaki ZX1002K.

Отметим также, в документе, который опубликован на сайте администрации Новокузнецка, не указаны жена и дети.

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