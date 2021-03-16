Ради Барсика кузбасские полицейские забрались на дерево. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Двое суток просидел кот Барсик на высоком тополе - пока ему на помощь не пришли сотрудники ГИБДД.

Жительница Ленинска-Кузнецкого решила погулять со своим котом Барсиком. Сначала пушистый питомец вел себя нормально, но потом он сбежал и забрался на дерево. Причем на самую макушку высокого тополя. Женщина пыталась выманить кота вниз, но он отказывался спускаться. Так он просидел на ветке больше двух суток. Обеспокоенная тем, что кот голоден и сильно замерз, женщина обратилась за помощью к сотрудникам ГИБДД, которые в тот момент находились на маршруте патрулирования.

- Инспекторы ГИБДД майор полиции Сергей Парамонов и капитан полиции Александр Амосов привлекли для спасения животного спецтехнику. При помощи автовышки специалист коммунальной службы снял Барсика с дерева и передал жительнице Ленинска-Кузнецкого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Горожанка была очень рада тому, что ее питомец теперь находится в безопасности. Она искренне поблагодарила полицейских и коммунальщиков за помощь и неравнодушие.