Медики с вакциной от ковида полетят к кузбассовцам на вертолетах. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Для того чтобы добраться до жителей отдаленных поселков Таштагольского района, медики Кузбасса пользуются вертолетом. Именно он доставляет мобильные бригады, которые проводят вакцинацию от коронавируса.

На сегодняшний день от коронавируса уже привиты порядка двух тысяч жителей Таштагольского района. 250 из них - в труднодоступных поселках Горной Шории.

- Вакцинация населения отдаленных таежных и горных территорий особенно важна. Местные жители имеют слабый иммунитет к современным инфекциям. Они редко бывают на большой земле, их организм плохо адаптирован к борьбе с различными вирусами. Прививка - единственный и самый надежный способ защитить коренных шорцев от коронавируса. Поэтому по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева мы совместно с МЧС организовали вертолетные бригады вакцинации, - подчеркнул министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Так, мобильные авиабригады медиков уже побывали в Усть-Анзасе, Шор-Тайге и Эльбезе. А вот в те поселки, куда можно добраться на автомобиле или снегоходе, выезжает мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Параллельно с вакцинацией бригада врачей проводит прием жителей в поселках Кондома, Калары, Базанча.