Перинатальный центр в Кемерове вернулся к обычной работе после годичного приема пациентов с COVID-19 Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Перинатальный центр в Кемерове вернулся к обычному режиму работы после того, как год принимал пациентов с COVID-19. Об этом 15 марта сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что с марта 2020 года в учреждении действовал крупнейший в регионе госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Это была вынужденная мера, и рожениц пришлось направлять в другие медорганизации.

- Но сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Кузбассе стабилизировалась. Поэтому мы поэтапно возвращаем наши медицинские и лечебно-профилактические организации к штатной работе. В перинатальном центре вновь будут оказывать стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь семейным парам, женщинам, беременным и новорожденным, - отметил Сергей Цивилев.

За все время существования в перинатальном центре ковидного госпиталя здесь прошли лечение более пяти тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. В учреждении посменно трудились 1174 сотрудника кузбасской областной больницы: 199 врачей, 501 медицинская сестра, 474 младших медицинских работника. 178 человек отработали в инфекционном госпитале более трех смен.

Напомним, что 1 марта по поручению губернатора в обычном режиме заработала главная здравница Кузбасса - санаторий «Борисовский», который ранее был временно перепрофилирован под обсерватор для граждан с подозрением на коронавирус. За время пандемии он принял около тысячи человек.